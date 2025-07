Scuola in arrivo oltre 54 mila assunzioni per il 2025-26 | Valditara annuncia il piano record ma i sindacati restano critici

Quasi 55mila nuovi insegnanti entreranno in ruolo a settembre, molti dei quali dopo anni di precariato. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto con il piano assunzioni per i docenti di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025-2026. Il governo prevede l’assunzione di 48.504 docenti, di cui 13.860 sul sostegno, a cui si aggiungeranno 6.022 insegnanti di religione cattolica grazie a un concorso bandito nel 2024. In totale, si parla quindi di oltre 54 mila nuove immissioni in ruolo. Per il ministero è un piano «record», ma i sindacati raffreddano l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: valditara - piano - scuola - arrivo

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuta la presentazione del Piano di valorizzazione delle eccellenze degli istituti agrari e alberghieri.

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito il ruolo centrale della scuola nella prevenzione di ogni forma di dipendenza tra i giovani.

"Estendere il divieto anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara - "Proponiamo di eliminare il cellulare dalle scuole dell'Ue sicuramente fino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ulteriormente questo divieto anche oltre, come qualche Paese europeo ha fatto: dati drammatici, l'impatto sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione, sulla memorizzazione e sullo sviluppo della fantasia".

Dal 2026 arriva l’assicurazione sanitaria obbligatoria per il personale della scuola. Parte dei fondi verrà sottratta al funzionamento. Ecco cosa prevede il piano Valditara: https://tuttoscuola.com/assicurazione-sanitaria-obbligatoria-personale-scolastico Vai su X

SCUOLA FUTURA CAMPUS Ecco le nostre studentesse e i nostri studenti a Villa Caprile nella giornata di lunedì 7 luglio per la partecipazione al progetto "Scuola Futura Campus" e l'incontro col Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. In quest Vai su Facebook

Scuola, in arrivo oltre 54 mila assunzioni per il 2025-26: Valditara annuncia il piano «record», ma i sindacati restano critici; In arrivo oltre 54 mila nuove assunzioni di docenti: firmato il decreto; Piano scuola, Valditara: “Assumeremo oltre 54 mila docenti per il prossimo anno scolastico”.

Scuola, assunzioni in arrivo per 54mila docenti. Valditara: Come saranno assegnati i posti - Il ministro Valditara annuncia l'assunzione di oltre 54mila docenti per l'anno scolastico 2025/2026. Si legge su piudonna.it

Scuola, Valditara annuncia 54mila assunzioni: priorità al sostegno e ai precari - Valditara presenta un progetto per la scuola che prevede nuove assunzioni, migliorando l'organico e sostenendo l’inclusione, con un occhio alla qualità dell’insegnamento e alla continuità. Secondo notizie.it