Mondiale per Club la top-11 della Fifa con predominanza targata Chelsea-Psg

Quest'oggi la Fifa ha reso nota la formazione ideale del Mondiale per Club conclusosi ieri col trionfo del Chelsea. Massiccia la presenza di calciatori della compagine londinese, ma anche di quelli che militano tra le fila della finalista sconfitta, il Psg campione d'Europa in carica. Mondiale per Club, la top-11 stilata dalla Fifa. In porta il prescelto è Bono, estremo difensore marocchino dell'Al-Hilal, una delle squadre rivelazione del torneo. La coppia di difensori centrali è invece composta da due connazionali, amici e compagni di squadra per tante stagioni: Thiago Silva del Fluminense e Marquinhos del Psg.

