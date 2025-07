Tragedia durante una vacanza in Puglia | neonato di appena 5 mesi muore nel letto dei genitori Inutili i soccorsi La famiglia è residente ad Alatri

Un tragico si è verificato a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un bimbo di soli cinque mesi è morto all'ospedale Perrino. Il piccolo, che stava trascorrendo le vacanze con i genitori, è stato trovato privo di vita nel letto matrimoniale dove dormiva insieme alla madre e al padre. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto prima di giungere in ospedale. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto riportato dai genitori, il neonato stava dormendo protetto da alcuni cuscini. Il papà , svegliatosi nella notte per andare in bagno, ha notato che il piccolo non respirava più e, preoccupato, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

