Stare bene è un diritto non un lusso | il sindaco Guerra firma per un servizio pubblico di psicologia

Stare bene è un diritto, non un lusso. Anche Michele Guerra, sindaco di Parma, ha firmato per ottenere una rete psicologica nazionale e aperta a tutte e tutti. "Partecipa anche tu - si legge in un post del primo cittadino su Facebook - alla raccolta firme per aiutare la proposta di legge ad.

(Adnkronos) – Continua ad aumentare in Italia il consumo di yogurt, latti fermentati e dessert: negli ultimi 4 anni l'assunzione pro capite all'anno è passato da 8,8kg a 10kg, con un aumento delle vendite a volume dello 0,8% nei supermercati e ipermercati, del 4,5% nei negozi specializzati, del 2,6% nei discount e del 10,8% sugli

Celiachia e sensibilità al glutine: sintomi, alimenti da evitare e strategie per stare bene - La celiachia è una malattia autoimmune che coinvolge circa l’1% della popolazione italiana, configurandosi come una delle intolleranze alimentari più comuni nel nostro Paese.

La salute mentale non è un lusso, è un diritto. #Volt sostiene la campagna "Diritto a stare bene" per inserire lo psicologo di base nel SSN, accessibile gratuitamente per tutti Serve una rete nazionale che prevenga stress, ansia e depressione, alleggerendo

'Diritto a stare bene', lanciata da Torino la proposta di legge per una psicologia pubblica e gratuita; Salute, sindaco di Torino firma pdl “Diritto a stare bene”; Stare bene a scuola: un diritto per tutti e tutte, non solo per gli studenti.

(askanews) – Presentazione oggi a Torino della proposta di legge per avere in Italia una Rete psicologica nazionale pubblica e gratuita per tutti.

Presentazione a Palazzo di città dell'iniziativa popolare per la salute mentale.