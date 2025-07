Serie A Basket assegnato a Sky Italia il pacchetto Pay Plus per il prossimo triennio

L’Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi in modalità videoconferenza. In apertura il Presidente Umberto Gandini ha accolto Maurizio Gherardini, che sarà il prossimo Presidente di Lega Basket, eletto nel corso della ultima assemblea svolta lo scorso 25 giugno. Successivamente l’Assemblea ha ratificato la permanenza nella LBA delle 14 formazioni avent. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A Basket, assegnato a Sky Italia il pacchetto Pay Plus per il prossimo triennio

Basket Serie B Nazionale Play-In. San Giobbe Chiusi si gioca il futuro. Oggi gara decisiva contro la Luiss - Si gioca stasera il secondo e decisivo turno del play-in. San Giobbe Chiusi in campo a Roma, contro la Luiss, per un posto nei playoff: quaranta minuti secchi per decidere chi andrà a sfidare Legnano, seconda classificata nell’altro girone.

Basket, serie B | Pielle-Ruvo di Puglia, alta tensione nel dopo partita: campo squalificato due giornate, playoff in campo neutro - La temuta stangata, considerata la richiesta della Procura federale, non c'è stata. Ma la Pielle targata Toscana Legno sarà comunque costretta a giocare le gare interne del primo turno dei playoff contro San Vendemiano lontano dal PalaMacchia.

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’ Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva.

Il capitano Andrea Barsanti vestirà ancora la maglia del Basketball Club Lucca nel prossimo campionato. L'esperienza e la tecnica di un giocatore come Andrea, unite ad un passionale attaccamento ai colori societari, formeranno un cocktail esplo

A vent'anni di distanza riviviamo lo storico scudetto della Fortitudo Bologna, il primo assegnato grazie all'Instant Replay: un racconto ricco di emozioni e testimonianze esclusive https://bit.ly/Speciale_Fortitudo… #TuttoUnAltroSport

LBA: assegnato a Sky il Pacchetto Pay Plus per il prossimo triennio; È della Rivierabanca il Premio Pierfrancesco Betti 2025: vince Alessandro Bolognesi; Alessandro Bolognesi rifiuta Sassari: resta direttore tecnico di RivieraBanca.

Basket Serie B - Il presidente Masi ringrazia il tecnico livornese per la salvezza. Arriva Armellini. Cantini Lorano, coach Russo saluta - Conclusa la stagione con la salvezza la Cantini Lorano Olimpia Legnaia del presidente Sergio Masi sta ricomponendo un organico ...