Parcheggia l’auto sulla spiaggia di Calambrone in pieno giorno | scatta la maxi multa

Pisa, 14 luglio 2025 – Ha imboccato il vialetto riservato all’accesso pedonale per non vedenti e, senza alcuna esitazione, ha proseguito fino a parcheggiare direttamente sulla sabbia, a pochi metri dagli ombrelloni e dalla battigia. È successo questa mattina 14 luglio sulla spiaggia del Calambrone, tra lo sconcerto dei bagnanti che si sono ritrovati davanti una scena surreale: una Volkswagen Golf grigia piantata nel bel mezzo dell’arenile, come fosse la cosa più normale del mondo. Immediata la segnalazione alla polizia municipale di Pisa, che è intervenuta sul posto e ha identificato il conducente, un uomo che – secondo quanto appreso – non avrebbe fornito alcuna giustificazione plausibile per l’assurdo gesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggia l’auto sulla spiaggia di Calambrone in pieno giorno: scatta la maxi multa

