4 segnali che il tuo porcellino d'India è felice

Porcellino d'india, tutto sul suo comportamento - My-personaltrainer.it - Un porcellino d'india felice che ti vuole bene ti corre incontro, ti segue per tutta la casa e si rivolge a te con i suoi allegri squittii, cercando il contatto fisico tutte le volte che gli va. Segnala my-personaltrainer.it

Perché il porcellino d’India trema: tutte le spiegazioni - Vedere la cavia (l’altro nome con cui viene chiamato il porcellino d’India) che trema non è per forza un segnale per cui preoccuparsi. Da amoreaquattrozampe.it