Mondiali di pallanuoto | che Italia contro la Serbia! I quarti si avvicinano

I Mondiali di pallanuoto procedono spediti e l’Italia ha già dato spettacolo: partita incredibile contro la Serbia, i quarti si avvicinano. L’ Italia, ai Mondiali di pallanuoto, è riuscita a battere una delle squadre ovviamente più temute: stiamo parlando della Serbia che ha vinto tre ori olimpici di fila e che è campione olimpica in carica. Il tutto è successo nel corso della seconda partita del girone ai rigori. Il Settebello aveva già vinto all’esordio contro la Romania (17-5) e ha vinto anche la seconda gara contro la Serbia ma solamente ai rigori visto che si è fatta raggiungere, al fotofinish, sul risultato di 13-13. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mondiali di pallanuoto, battuta d'arresto per Sara Cordovani e compagne - Prato, 13 luglio 2025 – Dopo la vittoria all'esordio contro la Nuova Zelanda, per il Setterosa è arrivata una sconfitta contro le vice-campionesse olimpiche dell'Australia.

Pallanuoto, i gironi di Settebello e Setterosa ai Mondiali 2025: l’esito dei sorteggi - A Budapest sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto, che si disputeranno a Singapore dall’11 al 24 luglio.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio.

L’Italia del Setterosa inizia con una grande vittoria il suo percorso ai Mondiali di pallanuoto a Singapore. Dopo un avvio equilibrato, le azzurre hanno saputo alzare il ritmo e dominare gli ultimi due quarti, imponendosi con un netto 14-9 sulla Nuova Zelanda. S Vai su Facebook

Magico Settebello! Serbia ko ai rigori, l'Italia è ai quarti dei Mondiali; Italia-Serbia 17-16 ai rigori ai Mondiali di pallanuoto: i quarti sono vicini; L'Italia batte la Serbia ai Mondiali di pallanuoto: il Settebello ai quarti.

