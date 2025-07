Grazie Jannik re di Wimbledon Forte dei Marmi in spiaggia spunta la maxi scritta per Sinner

Forte dei Marmi, 14 luglio 2025 - Tutto il bagno La Perla ha reso omaggio a Jannik Sinner re di Wimbledon. Una maxi scritta sulla sabbia è stata dedicata al tennista che, 35 giorni dopo la scottante finale persa al Roland Garros, è diventato il primo azzurro a trionfare ai Championships. Per una volta gli ombrelloni e le sdraio hanno fatto spazio per il messaggio, scritto a lettere cubitali, in cui si legge: “ Wimbledone king 2025. Grazie Jannik”. Forte dei Marmi tifa da sempre per il campione dal momento che proprio al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi si è tesserato da ragazzino. Nel 2017 il presidente del circolo Sergio Marrai aveva riscattato il suo cartellino su indicazione di Riccardo Piatti, che era il suo allenatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Grazie Jannik, re di Wimbledon”. Forte dei Marmi, in spiaggia spunta la maxi scritta per Sinner

