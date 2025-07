EA FC 25 Title Update 18 Rivelato Il Patch Notes Del Diciottesimo Aggiornamento

Il Title Update 18 di EA FC 25 è stato annunciato. La patch in questione potrà essere scaricata a partire da martedi 15 luglio per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Playstation 4 ( PS4), Xbox Series XS, Xbox One, PC e Switch. L'aggiornamento non apporta correttivi al gameplay del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Con la patch in questione sono stati risolti alcuni problemi critici per la modalità Ultimate Team, alla modalità Clubs ed al compartimento audio e video. Ricordiamo che il Team 1 Dei FUTTIES è disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall e delle stats ufficiali delle carte speciali della prima squadra.

In questa notizia si parla di: title - update - patch - rivelato

