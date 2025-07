Assunzioni IRC 2025 26 | 6.022 posti cosa chiedono i sindacati

Il Ministero dell’Istruzione ha programmato 6.022 assunzioni IRC per l’anno scolastico 202526. I sindacati chiedono al Ministero trasparenza sulla gestione, tutele economiche e il rispetto di tempistiche certe per i docenti. Il quadro delle assunzioni IRC Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficializzato il contingente per le immissioni in ruolo degli insegnanti di . Assunzioni IRC 202526: 6.022 posti, cosa chiedono i sindacati . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assunzioni - chiedono - sindacati - posti

Gli ospedali chiedono oltre 600 assunzioni. «Servizi da potenziare» - LE TRE ASST. Inviati i piani alla Regione: servono 206 medici e 399 infermieri. Papa Giovanni: taglio alle liste d’attesa.

Reparti in crisi all'ospedale di Cosenza, i sindacati chiedono assunzioni e unità : “Basta soluzioni tampone” - In merito al comunicato diffuso dalla Segreteria Provinciale FIALS e da una parte della rappresentanza OSS relativo alle criticità organizzative nei reparti di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni e ribadire la necessità di un confronto sindacale ampio, trasparente e basato sui fatti.

SCIOPERO DEI VIGILI DEL FUOCO: I SINDACATI CHIEDONO ASSUNZIONI Vai su Facebook

Assunzioni 2024/2025: contingente, i sindacati chiedono un incontro urgente al Ministro Valditara; Vincitori concorso PNRR: sindacati chiedono di consentire lo svolgimento del periodo di prova anche a chi si abilita dopo la nomina; MobilitĂ docenti 2025, vincolo cinque anni per assunti da GPS sostegno: sindacati chiedono di conteggiare anche anno di supplenza.

Assunzioni scuola, il ministro Valditara parla di “numero record”: l’attacco dei sindacati - Con il nuovo decreto, il ministro Valditara annuncia migliaia di assunzioni: ma i sindacati non ci stanno e denunciano il precariato. Scrive newsmondo.it

Scuola, Valditara annuncia per 54mila assunzioni per i docenti. I sindacati: “Ma resta il precariato” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e ... Secondo fanpage.it