Ragazzo di 17 anni morto in spiaggia a Montalto di Castro il pm chiede rispetto per il papà indagato

Indagato il papà del 17enne morto a Montalto di Castro. Si tratta di un atto dovuto, ha detto il procuratore capo: "Vogliamo capire umanamente e tecnicamente se la vittima ha avuto un malore prima di morire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scava una buca a Montalto di Castro e viene sepolto dalla sabbia, 17enne morto in spiaggia davanti ai fratelli - La dinamica dell'incidente è tutta da chiarire. Il 17enne è morto sepolto dalla sabbia, dopo aver scavato una buca a Montalto di Castro con i fratelli

Cosa sappiamo sul tragico incidente in cui un 17enne è morto sepolto dalla sabbia a Montalto - Stava giocando con i fratelli, avevano scavato un tunnel nella sabbia e lui, il più grande, ha deciso di attraversarlo.

Montalto di Castro, tragedia in spiaggia: morto 17enne sepolto dalla sabbia - Il ragazzo stava giocando con i fratellini più piccoli quando è sceso nella buca per non fare ritorno The post Montalto di Castro, tragedia in spiaggia: morto 17enne sepolto dalla sabbia appeared first on L'Identità.

È indagato per omicidio colposo il papà del ragazzo di 17 anni morto lo scorso giovedì, dopo essere rimasto sepolto in un tunnel di sabbia che lui stesso aveva scavato, sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Vai su Facebook

Riccardo Boni morto nella buca in spiaggia a Montalto di Castro, padre indagato per omicidio: Disumano; Riccardo morto nella buca a Montalto, lo choc del padre indagato per omicidio colposo: «Ma come? È disumano. Non ho ucciso io mio figlio»; Ragazzo morto sotto la sabbia a Montalto di Castro, indagato il padre per omicidio colposo.