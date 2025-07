Pomigliano Jazz Joe Lovano e Nubya Garcia alle Basiliche di Cimitile il 19 e 20 luglio

NAPOLI, 14 LUGLIO 2025 – È tutto pronto per due serate straordinarie della XXX edizione del Pomigliano Jazz Festival, che il 19 e 20 luglio farà tappa nello scenario unico delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile (Napoli). Protagonisti assoluti: Joe Lovano e Nubya Garcia, due giganti del jazz internazionale. Sabato 19 luglio sarà la volta del leggendario sassofonista statunitense Joe Lovano, già ospite del festival nel 2009. Torna con un progetto speciale: la presentazione live del nuovo album Homage insieme al Marcin Wasilewski Trio, edito da ECM. Il quartetto, completato dai polacchi Wasilewski, Kurkiewicz e Miskiewicz, fonde lirismo e potenza, mescolando post-bop, jazz cameristico e improvvisazione libera. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano Jazz, Joe Lovano e Nubya Garcia alle Basiliche di Cimitile il 19 e 20 luglio

