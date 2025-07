A Sky Sport i diritti satellitari della Serie A di basket fino al 2027 2028

L’Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi in modalitĂ videoconferenza: si è analizzato e discusso delle offerte pervenute in merito ai diritti audiovisivi delle prossime stagioni (2528) in relazione alla trattativa privata in corso; ha quindi ratificato l’assegnazione, proposta dal Presidente Gandini, di accettare l’Offerta presentata da Sky Italia per il Pacchetto . L'articolo A Sky Sport i diritti satellitari della Serie A di basket fino al 20272028 proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - A Sky Sport i diritti satellitari della Serie A di basket fino al 2027/2028

In questa notizia si parla di: diritti - serie - basket - sport

Serie A Basket, interessate ai diritti tv 2025/30 DAZN, Warner Bros Discovery, Sky, Mediaset e Rai. - La Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi a Milano con all’ordine del giorno due temi fondamentali: la elezione del Presidente e l’analisi delle offerte giunte in merito ai diritti audiovisivi 2025/30.

La nuova svolta sui diritti Tv, torna la vendita esclusiva. La bozza del governo: cosa cambia per il calcio e l’eccezione sulla Serie A - Presto potrebbe tornare la possibilità di cedere in esclusiva i diritti tv sportivi a un solo operatore, con licenze della durata massima di tre anni.

Diritti tv, la Lega Serie A contro il governo: «Disegno di legge? Non ci hanno coinvolti» - Il tema dell’assegnazione e della vendita dei diritti tv della Serie A fa litigare la Lega calcio e il governo.

Prime Video Italia 2025: nuove serie, film, show. Basket NBA accanto alla UEFA Champions League PRIME VIDEO PRESENTS ITALIA 2025 Per lo sport, oltre alla UEFA Champions League, arriva questo autunno anche l'NBA con 87 partite in esclusiva di reg Vai su Facebook

Il basket italiano fa gola: partecipazione oltre le aspettative per il bando diritti TV; Eurolega e EuroCup in esclusiva su Sky per il triennio 2025-2028; Basket in Italia, i numeri del fenomeno e il possibile ritorno economico con l’NBA su Prime Video.

LBA Serie A e diritti TV, a Sky Italia il Pacchetto Pay Plus per il prossimo triennio - L’Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi in modalità videoconferenza. Come scrive pianetabasket.com

Diritti TV Serie A di basket, può nascere una LegaBasket TV? L'indiscrezione... - 26 della LBA si aprirà ufficialmente lunedì 14 luglio con l'insediamento del nuovo presidente Maurizio Gherardini, inizialmente affiancato dal numero ... Riporta pianetabasket.com