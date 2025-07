Morti per caldo estremo Roy De Vita contro studio dell’Imperial College | Una supercazzola decessi uguali a quelli di sempre - VIDEO

Il cuore della contestazione sta nei numeri che lo studio attribuisce ai decessi legati al caldo estremo, in particolare tra fine giugno e inizio luglio Un’ondata di caldo e un’ondata di allarmismo. È quanto denuncia Roy De Vita, chirurgo primario all’Istituto Nazionale dei Tumori “Regina Ele. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morti per caldo estremo, Roy De Vita contro studio dell’Imperial College: “Una supercazzola, decessi uguali a quelli di sempre” - VIDEO

In questa notizia si parla di: caldo - estremo - vita - studio

Caldo estremo, Croce Rossa in bici per scongiurare infarti - Ascoli, 10 luglio 2025 – Anche quest’anno dal 15 luglio al 20 agosto, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana collaborerà con il Comune di Ascoli per presidiare le vie del centro storico e le zone di maggiore afflusso locale e turistico, al fine di svolgere un efficace servizio di emergenza sanitaria.

Caldo estremo, a Terni la maglia nera d’Italia: ecco l’Indice del clima 2025 - Bari in cima con il clima migliore, bene in generale le città del Mezzogiorno e le zone costiere. Terni, Caserta e Asti sul fondo.

Clima, Caserta peggiore in Italia: malissimo Benevento per caldo estremo ed escursione - Tempo di lettura: 2 minuti Caserta è la città capoluogo con il peggior clima in Italia. A decretarlo è il Sole 24 Ore attraverso l’indice del clima pubblicato sul quotidiano di oggi: la classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, indica quale delle 107 città capoluogo ha il clima migliore, in grado cioè di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio, in base a quindici parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”, con cinque parametri in più rispetto alla classifica 2024.

Caldo estremo, 500 morti in 10 giorni tra Milano e Roma Cinquecento morti in dieci giorni tra Milano e Roma a causa del caldo estremo. È il dato preoccupante che emerge da uno studio dell'Imperial College di Londra. Gabriele Carletti per il Tg3 delle 14:20 d Vai su Facebook

Il caldo uccide sempre di più a causa dei cambiamenti climatici; Il cambiamento climatico triplica le vittime del caldo; L'ondata di calore in Europa è tre volte più mortale delle precedenti: uno studio stima quasi 500 morti in Italia.

Orto e giardino al tempo del caldo estremo, strategie e difese naturali - Come proteggere piante e fiori dalla siccità, con soluzioni belle e sostenibili ... Scrive dilei.it

L'ondata di calore in Europa è tre volte più mortale delle precedenti: uno studio stima quasi 500 morti in Italia - Uno studio dell'Imperial College di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine stima che l'ondata di caldo tra giugno e luglio abbia causato molte più vittime di quelle riportate. Segnala msn.com