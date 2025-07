Giugliano Nido d’infanzia 12 note apre le porte a tutti | giovedi l’evento in via Filippo Caruso

Il Nido d'Infanzia 12 Note è lieto di annunciare che giovedĂŹ 17 luglio, alle ore 18:30, si terrĂ la festa di fine anno presso la nostra struttura. SarĂ un pomeriggio speciale, all'insegna della gioia e del divertimento, durante il quale i nostri piccoli ospiti si esibiranno in un breve spettacolo pensato per regalare sorrisi.

Al via i lavori per il nuovo asilo nido comunale in via Paolo Borsellino: un progetto strategico per l’infanzia e la rigenerazione urbana a Baronissi - La Sindaca Anna Petta: “Un passo importante per rigenerare il territorio e migliorare i servizi alle famiglie”.

Mamma e papà alla scoperta del nido d’infanzia “Maria Immacolata” con l’open day immersivo di un giorno - Curiosare in cucina, spiare le maestre al lavoro, controllare gli spazi dedicati ai bambini. È quanto si propone l’open day immersivo al nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi, con una giornata appositamente per mamma e papà interessati all’iscrizione per l’anno educativo.

Nido e infanzia 0-6 anni: partecipazione e disparitĂ per i bambini stranieri - Quasi il 40% dei asili nido accoglie almeno un bambino straniero, ma le disparitĂ territoriali e gestionali restano marcate.

