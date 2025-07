DJ FEDE e GISO raccontato il terzo capitolo NO BLOOD NO FOUL Vol 3

Con l'arrivo dell'estate e la stagione dei playground in pieno fermento, DJ Fede & Giso pubblicano "NO BLOOD NO FOUL E.P. Parte 3", disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Believe. Si tratta del capitolo finale di una trilogia che ha raccontato in modo diretto e autentico il legame tra hip hop e cultura street, con un'attenzione particolare al mondo del basket. Quattro tracce che si muovono tra suoni newyorkesi, testi incisivi e riferimenti precisi a dinamiche urbane e sociali, in cui lo sport diventa sia cornice che metafora. L'EP si apre con "Derby a Belgrado", che vede la partecipazione di Maury B, e prosegue con "Flavio Tranquillo", "Retina di Ferro" (con Zampa e DJ Kamo) e "The Last Dance", brano conclusivo che chiude il cerchio con una riflessione più introspettiva, senza perdere forza narrativa.

