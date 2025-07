La Favola per sempre concerto in collaborazione con Roma Capitale del cantante Ultimo come ricorrenza del suo primo concerto negli stadi

R oma, 14 lug. (askanews) – Dal palco dell’Olimpico, Ultimo ha annunciato un grande evento live per il prossimo anno intitolato “La favola per sempre”, un concerto con decine di migliaia di spettatori che verrà ricordato come “Il Raduno degli Ultimi” il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata, grazie alla collaborazione con l’amministrazione di Roma Capitale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e l’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Leggi anche › Ultimo: esce “La parte migliore di me”, il brano dedicato al figlio in arrivo “Il Raduno degli Ultimi” il 4 luglio 2026 a Tor Vergata. La Generazione Ultimo ha così un suo raduno, un giorno per celebrare la propria unione, il percorso fatto in questi anni, una favola che è entrata nella storia, con il talento, con la musica nelle ossa, dalla parte degli Ultimi per essere primi, per sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "La Favola per sempre", concerto in collaborazione con Roma Capitale del cantante Ultimo, come ricorrenza del suo primo concerto negli stadi.

