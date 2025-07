Ignazio Moser compie gli anni ma la dedica é rivolta alla sua Cecilia

Ignazio Moser: compie gli anni e si prepara a diventare papĂ . La dedica rivolta alla sua Cecilia Rodriguez . Il 14 luglio 2025 segna un giorno speciale per Ignazio Moser, che festeggia i suoi 33 anni con un sorriso ancora piĂą grande del solito. Non solo un compleanno da celebrare, ma anche l’inizio di una nuova, emozionante avventura: presto, infatti, Ignazio diventerĂ papĂ per la prima volta. Leggi anche BelĂ©n RodrĂ­guez: torna in tv? Ecco dove la vedremo Un compleanno all’insegna dell’amore e della famiglia. Ignazio ha scelto di trascorrere questa giornata in modo intimo, lontano dal clamore mediatico, circondato dall’affetto della moglie Cecilia RodrĂ­guez e dei suoi cari. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ignazio Moser compie gli anni ma la dedica Ă© rivolta alla sua Cecilia Â

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato furiosamente: rapporto distrutto, c’entra Ignazio Moser? - Il legame tra Belen e Cecilia Rodriguez è sempre stato considerato tra i più solidi dello showbiz italiano, fatto di complicità , affetto e presenze costanti l’una nella vita dell’altra.

Cecilia Rodriguez è incinta, l’annuncio con Ignazio Moser: “Ti sei fatta desiderare…” - (Adnkronos) – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori. La sorella di Belen è in dolce attesa di una femminuccia e si chiamerà 'Clara Isabel'.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è gelo con Belen Rodriguez, “C’è qualcosa di profondo dietro" - Il settimanale Chi ha svelato i motivi dell'"assenza" di Ignazio e confermato la crisi tra le due sorelle Rodriguez.

