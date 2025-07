Brescia scontro frontale tra auto e bisarca a Cividate Camuno | morto automobilista 63enne

(Adnkronos) – Un automobilista di 63 anni è morto a seguito di uno scontro frontale con una bisarca a Cividate Camuno (Bs). L’incidente si è verificato attorno alle 15 sulla strada statale 42. Per il 63enne non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Il conducente della bisarca, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brescia, scontro frontale tra auto e bisarca a Cividate Camuno: morto automobilista 63enne

In questa notizia si parla di: scontro - frontale - bisarca - cividate

