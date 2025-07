Keanu reeves torna al cinema dopo sei anni di john wick

keanu reeves si prepara a tornare con un ruolo originale dopo anni di franchise. La carriera di Keanu Reeves è stata caratterizzata da una serie di successi legati a franchise iconici, come John Wick, The Matrix e altri. L’attore sta per intraprendere un nuovo percorso, dedicandosi a un progetto che rappresenta una vera novitĂ rispetto alle sue interpretazioni abituali. il nuovo film “Good Fortune”: una svolta nella carriera di keanu reeves. una pellicola originale diretta da aziz ansari. “Good Fortune” segna il ritorno di Reeves in un ruolo non legato a franchise consolidati, dopo sei anni dall’ultima apparizione in un film senza sequel o spin-off. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Keanu reeves torna al cinema dopo sei anni di john wick

In questa notizia si parla di: keanu - reeves - anni - john

Chad Stahelski svela la dedizione di Keanu Reeves e Brandon Lee tra The Crow, Matrix e Wick is Pain - Il regista Chad Stahelski ha recentemente rivelato un aneddoto toccante che mette in luce l’incredibile affinità tra Keanu Reeves e Brandon Lee, due icone nel panorama dell’action cinematografica.

Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico - (Adnkronos) – Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme, a 31 anni da 'Speed' (1994) e a 19 da 'La casa sul lago del tempo' (2006), in un thriller romantico scritto da Noah Oppenheim, ancora senza titolo e in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, che lo descrive come "propulsivo".

Keanu reeves e il ruolo da sogno nel marvel dopo l’arrivo di mephisto - l’ingresso di mephisto nell’mcu apre la strada a un nuovo universo sovrannaturale. La recente introduzione di Mephisto nel Marvel Cinematic Universe rappresenta un punto di svolta per l’espansione delle tematiche oscure e mistiche della saga.

Il monologo finale su Dio di John Milton Al Pacino e Keanu Reeves dal film L'avvocato del diavolo #alpacino #keanureeves #lavvocatodeldiavolo Vai su Facebook

Keanu Reeves è John Wick 3 – Parabellum; L'allenamento di Keanu Reeves per stare in forma a 60 anni e avere un fisico alla John Wick; Keanu Reeves, chi ricorda l'unico western con la star di John Wick?.

Una trasformazione fisica incredibile per incarnare questo ruolo a 60 anni: Keanu Reeves si è allenato così - Una trasformazione fisica incredibile per incarnare questo ruolo a 60 anni: Keanu Reeves si è allenato così ... Riporta msn.com

John Wick: quanti anni ha il personaggio di Keanu Reeves? Lo ... - MSN - Keanu Reeves aveva 49 anni nel primo film e ha poi ripreso il ruolo con lo stesso fervore nei sequel. Scrive msn.com