Visita guidata gratuita al Museo degli strumenti per il calcolo

Nuova visita guidata al Museo per scoprire la mostra “NON SOLO CALCOLO – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet“ che ha segnato il ritorno della Collezione nella sua sede storica presso la Cittadella Galileiana. SarĂ l’occasione per conoscere un’esposizione che dalle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: visita - guidata - museo - calcolo

Le donne di Ravenna: una visita guidata alla scoperta di storie di coraggio, intrighi e passioni - Un tour tra i luoghi simbolo di Ravenna per scoprire le storie di donne straordinarie che hanno segnato la cittĂ e la storia.

Paganini Chorus Clarinet, visita guidata al Museo Diocesano a tema musicale e concerto - Il “Paganini Chorus Clarinet” nasce nel 2008 come laboratorio didattico su iniziativa degli allora docenti Piero Paolo Fantini e Giuseppe Laruccia.

Visita guidata: "Padova città d’acque: le riviere e i palazzi della nobiltà " - L’associazione Padovanità  vi propone questa passeggiata per raccontare l'importanza strategica che i canali hanno avuto nello sviluppo della nostra città nei secoli, tanto che in passato Padova veniva paragonata a Venezia per lo sviluppo delle via d’acqua, circa 50 km tra canali e fiumi.

Visita guidata al Museo degli Strumenti per il Calcolo con il suo nuovo allestimento, 10 luglio 2025 ore 17:30 https://msc.sma.unipi.it/2025/07/visita-guidata/… @Unipisa @ComunePisa @PisaTurismo @qn_lanazione @IlTirrenoPisa @PisaNews @VisitTuscan Vai su X

Iniziamo la settimana alla grande! Vi segnaliamo che i` , : si terrĂ una al Museo degli Strumenti per il Calcolo presso la per conoscere il nuo Vai su Facebook

Visita guidata gratuita al Museo degli strumenti per il calcolo; Visita guidata al Museo degli Strumenti per il Calcolo; Visita guidata al Museo degli strumenti per il calcolo con il suo nuovo allestimento.

Visita guidata gratuita al Museo degli strumenti per il calcolo - Nuova visita guidata al Museo per scoprire la mostra “NON SOLO CALCOLO – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet“ che ha segnato il ritorno della Collezione nella sua sede storica ... pisatoday.it scrive

Visita guidata alla mostra 'Non solo calcolo – Vita lavorativa e ... - Presso il Museo degli Strumenti per il Calcolo dell'Università di Pisa. Come scrive pisatoday.it