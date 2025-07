Monza adesca 13enne su Instagram poi la violenta arrestato 25 enne

Ha adescato una ragazzina di 13 anni, fingendosi quasi coetaneo e poi l’ha violentata: arrestato un 25enne a Monza. Un 25enne cubano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne.  Minorenne adescata su Instagram, poi violentata a Monza La ragazzina lo ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Monza, adesca 13enne su Instagram, poi la violenta, arrestato 25 enne

In questa notizia si parla di: monza - arrestato - instagram - adesca

Sassi contro i passanti e un agente ferito. Straniero ubriaco arrestato a Monza - Sassate ai passanti e botte ai vigili, uno con un dito rotto e 25 giorni di prognosi. Ieri pomeriggio uno straniero ubriaco di mezza età ha preso a molestare i passanti – anche in presenza di bambini – tra i Boschetti e piazza Citterio, tentando anche di prenderli a sassate.

Violenza sessuale a Monza, palpeggia una ragazzina mentre cammina in centro: arrestato - Nella giornata di mercoledì 14 maggio, gli operatori della polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico hanno arrestato un cittadino italiano per il reato di violenza sessuale aggravata nelle vie del pieno centro cittadino.

Monza, molesta ragazzina in centro: 53enne arrestato per violenza sessuale aggravata - Monza – La polizia ha arrestato un italiano di 53 anni a Monza per aver molestato una ragazzina minorenne.

Monza, adesca su Instagram una tredicenne e la violenta: arrestato 25enne #monza Vai su X

Monza, adesca su Instagram una tredicenne e la violenta: arrestato 25enne; Monza, adesca una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e la violenta: fermato 24enne; Monza, tredicenne adescata su Instagram e violentata: 25enne arrestato.

Monza, adesca 13enne su Instagram, poi la violenta, arrestato 25 enne - Ha adescato una ragazzina di 13 anni, fingendosi quasi coetaneo e poi l’ha violentata: arrestato un 25enne a Monza. Scrive ilnotiziario.net

Monza, tredicenne adescata su Instagram e violentata: 25enne arrestato - Un 25enne cubano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Lo riporta tg24.sky.it