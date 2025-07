Roma prima tegola per Gasperini | stop per Salah-Eddine problema alla caviglia

La Roma prosegue il ritiro a Trigoria, dove questa mattina è andato in scena il secondo allenamento consecutivo agli ordini di Gian Piero Gasperini. Ritmi intensi, esercitazioni tattiche e lavoro fisico per un gruppo in costruzione, ma non sono mancate le prime note dolenti. La giornata è stata segnata dallo stop di Anass Salah-Eddine, terzino sinistro classe 2001, che non ha preso parte alla seduta mattutina a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le condizioni del giocatore. L’infortunio, riportato nelle ultime ore, verrĂ monitorato con attenzione dallo staff medico del club, che valuterĂ nei prossimi giorni l’evoluzione del quadro clinico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, prima tegola per Gasperini: stop per Salah-Eddine, problema alla caviglia

