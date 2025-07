Quanto ha incassato Jannik Sinner con il trionfo a Wimbledon 2025?

Ieri, domenica 12 luglio 2025, Jannik Sinner ha scritto la storia del tennis italiano conquistando Wimbledon. Ha battuto Carlos Alcaraz in una finale mozzafiato in quattro set, guadagnandosi non solo il titolo sull'erba – il quarto Slam in carriera – ma anche un premio davvero da favola. Ma quanto ha guadagnato con la vittoria? L'edizione 2025 di Wimbledon ha stabilito un nuovo record nel mondo del tennis: il montepremi complessivo ha raggiunto 53,5 milioni di sterline, con un aumento del 7?% rispetto al 2024. Un investimento consistente, che riflette tanto lo spettacolo del torneo quanto l'equitĂ verso tutti i giocatori.

Jannik Sinner, quanto guadagna il tennista numero uno al mondo: il patrimonio, i premi e gli sponsor - Il recente trionfo a Wimbledon ha segnato il momento più alto della carriera sportiva di Jannik Sinner, ma il successo del tennista italiano non si misura solo in trofei.

Wimbledon 2025, il trionfo milionario di Sinner: oltre 3,5 milioni di euro per il campione italiano - La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 non è soltanto una pietra miliare nella storia del tennis italiano: è anche un trionfo che porta con sé un guadagno milionario.