Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo inaugurato questa mattina la piastra operatoria dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con un investimento di 25 milioni di euro. Complessivamente in questa struttura sono in corso investimenti per 113 milioni di euro. E’ una rivoluzione, un ospedale che sta diventando un’eccellenza, punto di riferimento della sanitĂ non solo campana, ma nazionale”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Campania De Luca intervenendo all’ospedale di Caserta. “Pensate – ha proseguito De Luca – che siamo partiti da un’azienda ospedaliera commissariata per infiltrazioni camorristiche (dal 2015 al 2017, ndr), e se pensate a ciò che abbiamo realizzato oggi, c’è da esserne orgogliosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - De Luca: “Ospedale Caserta un’eccellenza, fatta rivoluzione”

