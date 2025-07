Napoli rapina al supermercato | arrestato uno dei sospetti Il titolare si aggrappò all’auto in fuga

NAPOLI, 14 LUGLIO 2025 – È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Scampia uno dei presunti autori della rapina avvenuta ad aprile scorso all’interno di un supermercato Conad di via Roma Verso Scampia. Si tratta del 45enne F. M., raggiunto da una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della procura partenopea. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe introdotto furtivamente nel punto vendita per rubare generi alimentari e, sorpreso dal titolare, avrebbe usato violenza per guadagnarsi la fuga. L’esercente, nel tentativo disperato di bloccarlo, si sarebbe aggrappato al finestrino dell’auto sulla quale il rapinatore e un complice non ancora identificato si stavano allontanando. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, rapina al supermercato: arrestato uno dei sospetti. Il titolare si aggrappò all’auto in fuga

In questa notizia si parla di: napoli - rapina - supermercato - arrestato

Rapina ufficio postale Napoli in via Caravaggio: polizia sul posto - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Tra le edicole demolite a Napoli c’è quella di Salvatore Buglione, ucciso durante una rapina - La struttura di via Pietro Castellino, quartiere Arenella, tra quelle abbandonate e rimosse dal Comune di Napoli; nel 2006 la tragica vicenda.

L’uomo è stato arrestato dai #Carabinieri su ordinanza del gip del Tribunale di #Napoli grazie alle indagini coordinate dalla #Procura Vai su X

#Pozzuoli – Ruba tre bottiglie di alcolici da un supermercato, ma viene bloccato dal titolare e arrestato dalla Polizia. In manette un 40enne georgiano, irregolare sul territorio e già destinatario di un decreto di espulsione. #Furto #PoliziaDiStato #Arresto #Crona Vai su Facebook

Rapina a un supermercato a Scampia, il titolare si aggrappa all'auto del malvivente e viene trascinato per metri; Napoli, assalto con fucili al supermercato per rapina: 2 arresti a Sant'Antonio Abate; Escalation di raid nell’hinterland nord, presa la gang: c’è anche un minore.

Rapina a un supermercato a Scampia, il titolare si aggrappa all’auto del malvivente e viene trascinato per metri - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Scampia, periferia Nord di Napoli, per la rapina impropria in un supermercato del quartiere ... Da fanpage.it

Napoli, rapina al Conad di Scampia: arrestato 45enne, identificato grazie alle telecamere - Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli, hanno portato alla ricostruzione dettagliata della dinamica grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com