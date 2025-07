In aumento la raccolta differenziata della carta in Campania | bene Caserta e Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti La raccolta differenziata di carta e cartone in Campania continua a crescere e nel 2024 ha superato le 237.000 tonnellate, segnando un aumento del 3% rispetto al 2023. Una quantità che sarebbe sufficiente a riempire oltre tre quarti dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il dato emerge dal 30° rapporto annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici.  “La Campania conferma anche nel 2024 il trend positivo registrato ormai da quasi un decennio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In aumento la raccolta differenziata della carta in Campania: bene Caserta e Napoli

In questa notizia si parla di: raccolta - carta - aumento - differenziata

Rifiuti e differenziata, come cambia la raccolta in Valsamoggia. Dal porta a porta alla Carta Smeraldo - Nuove isole ecologiche e altri strumenti: tutto quello che bisogna sapere per conferire correttamente il 'rusco'

Carta Smeraldo ai negozi. Rifiuti, raccolta più smart - Novità in materia di rifiuti, a San Lazzaro, anche per le attività commerciali: Carta Smeraldo da ritirare per aprire i cassonetti dei rifiuti indifferenziati, consegna diretta dei nuovi contenitori per il porta a porta e la possibilità di attivare dei servizi di raccolta ad hoc per chi ne farà richiesta.

Comieco, i numeri da record della raccolta di carta e cartone in Italia - L’Italia della raccolta differenziata di carta e cartone cresce e consolida la sua leadership europea, superando quota 3,8 milioni di tonnellate raccolte nel 2024, con un aumento di oltre 130mila tonnellate rispetto all’anno precedente.

Dal 2022 l’Italia ha anticipato l’obbligo europeo sulla raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Un impegno che, però, oggi mette in luce le fragilità della filiera: quantità in aumento, qualità del materiale in calo, destinazioni di mercato limitate. Nell’intervista a GSA Vai su Facebook

Rifiuti in aumento, differenziata no; Rifiuti: aumenta ancora la differenziata; Rifiuti urbani, produzione stazionaria a Bologna e in aumento nell'area metropolitana, cresce la raccolta differenziata.

Differenziata di carta e cartone, la Puglia cresce, ma non la provincia di Foggia - DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE, LA PUGLIA CRESCE NEL 2024 Raccolte oltre 210. Si legge su ilsipontino.net

Differenziata di carta e cartone, la Campania cresce ancora - La raccolta differenziata di carta e cartone in Campania continua a crescere e nel 2024 ha superato le 237. Segnala napolivillage.com