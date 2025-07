Quartiere Resistenza nel mirino dei ladri | ancora furti negli appartamenti

Continua la serie di furti negli appartamenti nel quartiere Resistenza. Ancora una volta l’obiettivo è stato un appartamento di viale 2 giugno, giĂ colpito di recente dalla spaccata al negozio di ottica. I malviventi pare abbiano approfittato dell’assenza dei proprietari per un breve periodo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lavori lungo l'argine del Montone a Schiavonia, le critiche di Raffaele Acri (quartiere Resistenza) - Riceviamo e pubblichiamo: "Alcuni residenti hanno fatto pervenire alcune foto di un intervento non meglio precisato e circostanziato disposto dalla regione Emilia Romagna per rimuovere i sedimenti dal letto del fiume Montone nel tratto prospicente il ponte di Schiavonia, molto prevedibilmente.

Acri (quartiere Resistenza): "Il mostro di via Spontoni compie 16 anni. Cosa può farsene il reggimento?" - "Il penoso primato che riguarda il mostro di Via Spontoni che si stagna dallo skyline visibile dalla tangenziale della città da oltre 16 anni, si condisce quest’anno con un regalo, figlio di una irricevibile ipocrisia del Ministero della Difesa, infatti quest’ultimo dopo aver concluso in maniera.

Prima assemblea pubblica del neo comitato del quartiere Resistenza: "Nessuno sarà lasciato solo" - Lunedì 23 giugno, alle 20, il Centro Primavera (via Angeloni, 56) ospiterà la prima assemblea pubblica del nuovo comitato del quartiere Resistenza.

