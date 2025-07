Il 27% dei giovani under 16 è a rischio povertà o esclusione sociale

L’indagine Istat sulle condizioni di vita degli under 16 in Italia mostra dati al limite del preoccupante. Il 27% dei giovani è infatti a rischio povertà o esclusione sociale: si tratta di circa 2 milioni di persone, quota che sale marcatamente per i minori che risiedono nel Sud e nelle Isole (43,6%). Istat, under 16 a forte rischio di povertà ed esclusione sociale. I dati Istat riportano che il livello di istruzione dei genitori si associa strettamente alla condizione socio-economica della famiglia. Infatti, ad essere a rischio di povertà o esclusione sociale è oltre la metà (51,8%) dei minori con genitori che hanno al massimo la licenza di scuola secondaria inferiore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il 27% dei giovani under 16 è a rischio povertà (o esclusione sociale)

