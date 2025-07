Amadeus sul Nove | il guru dem lascia o raddoppia? L’ex Re Mida senza corona degli ascolti in cerca di vie di fuga Ecco quali

Sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto e di certo i dati degli ascolti non hanno aiutato a far tornare i conti: fatto sta che il passaggio di Amadeus al Nove, salutato come un vero e proprio scacco matto da parte di Discovery, e lanciato nell’etere come un segnale forte della volontà della rete Warner di affermarsi come terzo polo televisivo – con tanto di investimento ingente, che avrebbe dovuto portare linfa nuova e un pubblico fedele – continua ad animare un magmatico rumoreggiare di fondo che tra balbettii e indiscrezioni non accreditate, supposizioni e movimenti tellurici da campagna acquisiti di mezza estate, il mondo della televisione ribolle in un perpetuo calderone di voci, presunte trattative e colpi di scena tutti da avvalorare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Amadeus sul Nove: il guru dem lascia o raddoppia? L’ex Re Mida senza corona (degli ascolti) in cerca di vie di fuga. Ecco quali

In questa notizia si parla di: amadeus - nove - ascolti - guru

Like a Star di Amadeus su NOVE: talent show con cover tributo alle icone musicali - Mercoledì 14 maggio segna l’arrivo in prima serata di Like a Star su NOVE, il nuovo format ideato dal presentatore Amadeus.

Amadeus torna in prima serata sul Nove con Like A Star - Amadeus torna in prima serata sul Nove con Like A Star e con la giura fissa composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale.

Amadeus è un fuoriclasse ma anche Like a Star ha deluso. E se il problema fosse Nove? - Partenza Auditel choc per la nuova prima serata di Nove, chiamata a rialzarsi con la sua 2a puntata e l'ambizione di arrivare fino all'ottava.

Amadeus sul Nove: il guru dem lascia o raddoppia? L’ex Re Mida senza corona (degli ascolti) in cerca di vie di fuga. Ecco quali Vai su X

Amadeus da Fazio: “Gli ascolti? Sono importanti, ma ci vuole tempo. Ho cambiato perché sono irrequieto”; Amadeus, ora tocca a “La Corrida”: tra fischietti e campanacci, tornano i “dilettanti allo sbaraglio” che s’i…; Amadeus sul Nove: il guru dem lascia o raddoppia? L'ex Re Mida senza corona (degli ascolti) in cerca di vie di fuga. Ecco quali.

Amadeus lascia il Nove? Il flop negli ascolti e il possibile nuovo cambio di canale: «Non ho motivi per dire di no» - Dopo gli ascolti deludenti, si parla di un possibile addio e di nuove trattative. Segnala 41esimoparallelo.it

Amadeus pronto a lasciare Nove, due clamorose offerte per lui: dove lo vedremo a settembre - Amadeus potrebbe presto lasciare Nove e accettare altre offerte di un certo calibro: scopriamo di più a riguardo. Si legge su donnaglamour.it