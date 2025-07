Calciomercato Napoli tiene ancora banco la questione Osimhen

Il calciomercato del Napoli viaggia sui binari giusti. Dopo De Bruyne e Marianucci, nei prossimi giorni sarĂ il turno di Beukema e Lang di affrontare le visite mediche. In attesa dei messaggi su X del presidente, tiene comunque banco ancora la questione Osimhen. Calciomercato Napoli, si attendono le garanzie bancarie del Galatasaray. Su Tuttonapoli troviamo la cronistoria della giornata odierna sul caso Osimhen. Così il sito: "Il presidente De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e l'avvocato Mattia Grassani attendono le garanzie bancarie da parte del Galatasaray, necessarie per sbloccare l'affare.

