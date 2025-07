Incontri botanici | ' Esotiche invasioni' all' Orto botanico di Pisa

L'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa, nell’ambito del Progetto Riconoscere in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, propone un nuovo appuntamento con "Incontri botanici", dedicato alle "Esotiche Invasioni". Due giornate dedicate alle specie esotiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

