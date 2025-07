Kean non ha alcuna intenzione di giocare in Saudi Pro League: il futuro dell’attaccante ex Juve è legato ancora all’Europa!. Moise Kean, ex attaccante della Juventus, ha recentemente respinto un’importante offerta proveniente dall’ Arabia Saudita. Nonostante il club saudita abbia avanzato una proposta allettante, Kean ha deciso di non accettarla, preferendo rimanere in Europa. Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante della Fiorentina ha chiarito che la sua priorità è continuare a giocare nei campionati top, rifiutando quindi un trasferimento in un campionato che, pur offrendo cifre importanti, non ha lo stesso fascino delle leghe europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kean ha delineato il suo avvenire nel medio breve termine. Dopo il rifiuto nei confronti della Saudi Pro League, ha stabilito questo "paletto"! La volontà del centravanti ex Juve