Ardea tenta di affogarla poi aggredisce il figlio disabile | in manette 53enne

Ardea, 14 luglio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 53enne italiano, gravemente indiziato d el reato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Nello specifico, lo scorso pomeriggio, una donna di 61 anni, si è rivolta ai Carabinieri della locale stazione, raccontando ai militari di essere stata brutalmente aggredita insieme al figlio, dal compagno a causa di futili motivi legati alla gelosia dell’uomo. Raccolta la denuncia della vittima, i Carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell’uomo, mentre la donna, insieme al figlio, si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale di Pomezia dove lei se la caverĂ con 60 giorni di prognosi, mentre il figlio con 40. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

