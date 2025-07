Lite tra Giuli il Corriere e Galli della Loggia | cosa succede

C'√® una diatriba in corso tra Ernesto Galli della Loggia, editorialista del Corriere della sera, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Tutto nasce da un'annotazione del ministro su un'intervista rilasciata al quotidiano di via Solferino, che avrebbe dovuto contenere anche una replica effettuata all'editorialista che, per√≤, non √® stata pubblicata. " In un primo momento dal Corriere mi chiedono una replica a un editoriale velenoso sulla cultura di destra scritto da Galli della Loggia, poi cambiano idea virando su un‚Äôintervista a tutto campo, con la prima domanda proprio su Galli della Loggia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

