Il costo dei prodotti alimentari negli ultimi tempi è aumentato sempre più e ciò sta pesando molto sul bilancio delle famiglie e dei single. Solo a giugno, l'inflazione in Italia è salita all'1,7% con un rincaro del 3,5% dei beni alimentari e ciò, secondo l'Onf, comporterà un costo aggiuntivo per una famiglia media di 535,50 euro all'anno. Di questi, +174,60 euro solo per l'alimentazione. Per tale motivo sempre più famiglie si sono ritrovate costrette a ridurre l'acquisto di pesce e carne. Si va così a caccia di offerte e prodotti in scadenza, perché costano di meno. Per risparmiare il più possibile ci si chiede quindi se conviene fare la spesa online o al supermercato.

Conviene fare la spesa online o al supermercato?