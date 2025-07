In Irlanda protesta choc contro l’immigrazione clandestina | bruciato un finto barcone con manichini a bordo video

In Irlanda, nella notte dell’11 luglio, si celebra la vittoria del Re protestante inglese Guglielmo d’Orange contro il sovrano cattolico Guglielmo II di Scozia. La data riguarda l’ultima battaglia avvenuta tra i due a Boyne nel 1690, dove le truppe britanniche riuscirono a consolidare il dominio definitivo sull’Irlanda. Quest’anno, nel villaggio di Moygashel vicino a Belfast è stata costruita una pira contro l’accoglienza dei migranti clandestini. All’ultimo piano della torre di legno è stata posizionata una barca, al cui interno c’erano dei manichini neri con i giubbotti catarifrangenti. A completare l’esposizione anche alcuni striscioni con le scritte “Fermate le barche” e “Veterani prima dei rifugiati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Irlanda protesta choc contro l’immigrazione clandestina: bruciato un finto barcone con manichini a bordo (video)

In questa notizia si parla di: irlanda - protesta - choc - immigrazione

Algerino ferisce 3 bimbi. La rabbia degli irlandesi; In Irlanda protesta choc contro l'immigrazione clandestina: bruciato un finto barcone con manichini a bordo (video).

Le violente proteste di Dublino hanno sorpreso l’Irlanda - Le proteste anti immigrazione della settimana scorsa sono una relativa novità per l’Irlanda, che è un paese storicamente piuttosto tollerante con i migranti e dove negli ultimi anni il ... Riporta ilpost.it

Protesta contro l'immigrazione in Irlanda, il video - Migliaia di persone sono scese in piazza a Dublino per protestare contro l’immigrazione di massa, sventolando striscioni con slogan come «Le vite irlandesi contano» (Irish Lives Matter). Scrive la7.it