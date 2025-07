Caso Allen indagato per omissione di soccorso l’uomo che lo vide dopo la scomparsa

Cambia il quadro investigativo sul caso del piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso per oltre 36 ore nei boschi alle spalle della frazione Latte, a Ventimiglia, e  ritrovato ieri mattina dai volontari della Protezione civile. L'uomo che aveva dichiarato di averlo visto poco dopo l'allontanamento dal campeggio è ora ufficialmente indagato per omissione di soccorso. La Procura ha modificato l'ipotesi iniziale – abbandono di minore – alla luce della relazione trasmessa dalle forze dell'ordine, ritenendo che il testimone non abbia fatto quanto necessario per aiutare il bambino in evidente stato di difficoltà .

Ventimiglia, lieto fine per il caso di Allen: è stato ritrovato e sta bene - Lieto fine per il caso del piccolo Allen Bernard Ganao: il bambino di 5 anni, che era scomparso venerdì sera dal campeggio dove si trovava in vacanza con la famiglia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, a Ventimiglia.

