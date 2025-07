Allagamenti all’ospedale Grassi la Asl Roma 3 | Messa in sicurezza nell’arco di mezz’ora

Ostia, 14 luglio 2025 – “Nella serata di domenica 13 luglio nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia si è verificata un’importante i nfiltrazione di acqua dovuta all’abbondante e violenta precipitazione temporalesca che ha provocato disagi in tutta la zona”. E’ quanto si legge in una nota della direzione della ASL Roma 3. “L’infiltrazione ha interessato il corridoio del reparto. Subito sono state attivate le societĂ di manutenzione per gli interventi di messa in sicurezza utili a- si legge nella nota – ripristinare le condizioni per proseguire le attivitĂ sanitarie all’interno del reparto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

