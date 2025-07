Tchatchoua Inter è lui il preferito sulla destra | può arrivare solo in un caso la rivelazione

Tchatchoua Inter, le ultime sul futuro dell’esterno del Verona nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. I dettagli. L’ Inter è pronta a muoversi con decisione sul mercato estivo per rinforzare le corsie laterali, e uno dei nomi più caldi è quello di Jackson Tchatchoua, terzino destro del Verona classe 2001. Come riportato da Sky Sports Svizzera, il belga-camerunense è entrato stabilmente nei radar nerazzurri come possibile erede di Denzel Dumfries, destinato a lasciare Milano nei prossimi mesi. Tchatchoua è considerato uno dei prospetti più promettenti del campionato italiano nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tchatchoua Inter, è lui il preferito sulla destra: può arrivare solo in un caso, la rivelazione

In questa notizia si parla di: inter - tchatchoua - preferito - destra

Inter Hellas Verona, tra i convocati di Zanetti due recuperi importanti: Tchatchoua e Tengstedt - Inter Hellas Verona, tra i convocati di Zanetti due recuperi importanti: Tchatchoua e Tengstedt In vista della gara della 35a giornata di campionato di Serie A Inter Hellas Verona, ha reso noto la lista di 25 calciatori convocati per la trasferta a San Siro Paolo Zanetti, mister dei veneti.

Inter Verona LIVE 1-0: Tchatchoua vicino al pareggio, la difesa rimedia in corner - A San Siro il match valido per la 35ª giornata di Serie A tra Inter Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Verona, valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

Calciomercato Inter, si segue il jolly Jackson Tchatchoua - Nonostante l’imminenza del colpo Luis Henrique, il calciomercato dell’Inter continua a guardare a destra: il nome nuovo è quello di Jackson Tchatchoua.

Tchatchoua Inter, è lui il preferito sulla destra; Inter, dopo la finale di Champions possibile offerta per Tchatchoua del Verona.

Tchatchoua Inter, obiettivo per il dopo Dumfries sulla fascia: ma spunta la concorrenza dalla Serie A! - L’indiscrezione dalla Svizzera Jackson Tchatchoua, terzino destro 23enne dell’Hellas Verona, è fi ... Scrive informazione.it

Tchatchoua Inter, è lui l’ultima idea se dovesse partire Dumfries? Il piano dei nerazzurri - Le ultimissime Il mercato Inter si prepara ad affrontare una possibile partenza di Denze ... Segnala informazione.it