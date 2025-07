Dazi Paolo Capone Leader UGL | C' è preoccupazione ma serve cautela per non alimentare allarmismo

“C’è preoccupazione per i posti di lavoro a rischio a causa dei dazi di Trump, sebbene ancora non sappiamo quanti e su quali prodotti verranno applicati. Nonostante le stime, non abbiamo ancora dei dati certi. In questo senso serve responsabilità perché l'allarmismo crea dei danni ancora superiori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi. Paolo Capone, Leader UGL: "C'è preoccupazione ma serve cautela per non alimentare allarmismo”

Dazi: Santanchè, ‘comprendo preoccupazione agricoltori ma Europa attiva’ - “Comprendo la preoccupazione degli agricoltori sul tema dei dazi, ma vedo un’Europa con idee chiare e che porta avanti una trattativa.

Borse, ultima seduta di settimana in rosso. Torna preoccupazione per i dazi - L’ultima seduta della settimana si chiude in negativo per Piazza Affari, che fa peggio degli altri Listini continentali, comunque in rosso, per le prestazioni negative del comparto bancario, che pesa molto sugli indici italiani.

Dazi, la preoccupazione per il Parmigiano Reggiano: "Un atto di guerra" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, cala la scure sull'Europa: dazi al 30% dal primo agosto.

Il pacchetto di controdazi più importante, dal valore di 72 miliardi, verrà illustrato lunedì dalla Commissione ai governi. Senza accordo potrebbe scattare il primo agosto

Dazi Usa, l’allarme di Coldiretti e Confagricoltura: «A rischio le eccellenze piacentine»; Dazi, l’allarme del Consorzio tutela vini d’Abruzzo; Dazi di Trump, le aziende abruzzesi in forte allarme: «Effetti devastanti».

I DAZI DI TRUMP/ Il realismo che adesso serve all’Ue per evitare il suicidio - Cosa voglia il Presidente Usa è ben chiaro da quasi dieci anni ... Lo riporta ilsussidiario.net

Dazi, Meloni: preoccupata ma attenzione all'allarmismo - "Preoccupa" più l'allarmismo che la questione dei dazi in sé perchè "dobbiamo ricordare che parliamo di un ... Riporta quotidiano.net