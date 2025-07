Roma primo test estivo contro il Kaiserslautern | biglietti in vendita dal 16 luglio

La stagione della nuova Roma di Gasperini inizierà ufficialmente il 26 luglio. Il primo test amichevole vedrà i giallorossi impegnati in Germania contro il Kaiserslautern, formazione di 2. Bundesliga, in un match che si giocherà al Fritz Walter-Stadion con calcio d’inizio alle ore 18:00. Per Gian Piero Gasperini, sarà la prima uscita ufficiale sulla panchina della Roma, occasione utile per testare le prime idee tattiche e verificare lo stato di forma del gruppo in vista dell’inizio della stagione. Info biglietti: ospiti in vendita dal 16 luglio. Come comunicato dal sito ufficiale del club tedesco, i biglietti per il settore ospiti saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 di martedì 16 luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

