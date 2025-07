Più di un minore su quattro in Italia è a rischio povertà

Secondo l'ultima indagine Istat sulle condizioni di vita degli under 16, il 26,7% dei minori italiani sotto i 16 anni – circa 2 milioni di bambini e ragazzi – vive in condizioni di vulnerabilità economica o di esclusione sociale. La situazione si aggrava drasticamente nel Mezzogiorno, dove la.

Povertà minorile in Italia: nel 2024 oltre un minore su quattro a rischio esclusione sociale. I dati ISTAT - Secondo l’indagine Istat sulle condizioni di vita degli under 16, nel 2024 il 26,7% dei minori sotto i 16 anni – pari a circa 2 milioni di persone – risulta esposto al rischio di povertà o esclusione sociale.

