CIAR – Finale amaro nello Junior per Matteo Greco

Il pilota di Alba è stato protagonista del quarto round del CIAR Junior ma si è fermato nell’ultima speciale per un’uscita di strada, ora è quarto nella generale Una gara da protagonista che purtroppo non ha trovato la meritata concretizzazione sul traguardo finale. Matteo Greco rientra dal San Marino Rally con un filo di amarezza . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: ciar - finale - junior - matteo

TRICOLORE TERRA: GRANDE QUALITA' AL 53° SAN MARINO RALLY DEL 12 E 13 LUGLIO Tutti presenti i protagonisti di vertice del CIRT, del CIRTS ei giovani del CIAR Sparco Junior al San Marino Rally, organizzato da FAMS Federazione Auto Motoristic Vai su Facebook

Matteo Greco torna sulla terra: il CIAR Junior fa tappa a San Marino; CIAR | Il cordoglio di ACI Sport per la morte di Matteo Doretto; Il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior parte da Foligno.

CIAR | Il cordoglio di ACI Sport per la morte di Matteo Doretto - MSN - ACI Sport ha diffuso un comunicato stampa con cui esprime il proprio cordoglio per la morte di Matteo Doretto, campione italiano rally junior scomparso ieri in seguito a un incidente in Polonia. Come scrive msn.com

Sanremo, Doretto al primo podio nel CIAR Junior - Rally.it - Rosà (VI), 02 Ottobre 2023 – È indubbiamente il miglior Matteo Doretto del 2023, quello visto in azione in un Rallye Sanremo che gli ha portato in dote il primo podio dell’annata. Scrive rally.it