Festa Cinema Roma, Luca Zingaretti: "Con 'La casa degli sguardi' racconto la storia di una rinascita"

L'attore siciliano alla kermesse presenta la sua prima esperienza di regia: "La nostra società è algofobica ma il dolore permette la catarsi" "La storia mi ha colpito perché narra la rinascita di una persona, di avviarsi verso quella minuscola luce che segna l'uscita dal tunnel, della capacità che ha la vita di sorprenderci sempre".

