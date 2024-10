Favara, l'acqua di una storica sorgente si perde in mare (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Favara, uno dei Comuni dell'Agrigentino che soffre di più la crisi idrica, l'acqua di una storica sorgente scarica direttamente a mare. In pieno centro storico, dalla fonte Canali da diversi secoli sgorga acqua sorgiva che, anziché essere incamerata, si riversa nel vicino vallone Cicchillo da Agrigentonotizie.it - Favara, l'acqua di una storica sorgente si perde in mare Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A, uno dei Comuni dell'Agrigentino che soffre di più la crisi idrica, l'di unascarica direttamente a. In pieno centro storico, dalla fonte Canali da diversi secoli sgorgasorgiva che, anziché essere incamerata, si riversa nel vicino vallone Cicchillo da

