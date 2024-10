F1 GP Messico 2024 perché le prove libere 2 durano 90 minuti? Ecco cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le2 del Gran Premio deldi F1 dureranno novanta, trenta in più rispetto alle tradizionali sessioni. Il semaforo verde di accenderà a mezzanotte italiana di sabato 26 ottobre, per concludersi all’1:30. La programmazione straordinaria è dovuta ai test Pirelli, che sfrutterà i novantain pista per raccogliere dati sulle mescole che saranno utilizzate a partire dal prossimo anno. Non è la prima volta che avviene unasimile, con anche il Gran Premio degli Stati Uniti 2022 che aveva visto una delleessere allungata di trenta. F1 GPle90SportFace.