E’ morto Phil Lesh, il fondatore dei Grateful Dead aveva 84 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Phil Lesh, bassista e fondatore dei Grateful Dead, è morto all’età di 84 anni. La notizia del decesso è stata diffusa dal profilo Instagram del musicista. Lesh si è spento “circondato dalla sua famiglia e da tanto amore. Phil ha portato immensa gioia a tutti attorno a lui e lascia un’eredità di musica e di amore”. Come riferisce la Cnn, non è nota al momento la causa della morte. L'articolo E’ morto Phil Lesh, il fondatore dei Grateful Dead aveva 84 anni proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) –, bassista edei, èall’età di 84. La notizia del decesso è stata diffusa dal profilo Instagram del musicista.si è spento “circondato dalla sua famiglia e da tanto amore.ha portato immensa gioia a tutti attorno a lui e lascia un’eredità di musica e di amore”. Come riferisce la Cnn, non è nota al momento la causa della morte. L'articolo E’, ildei84proviene da Daily Show Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Phil Lesh, co-fondatore e bassista dei Grateful Dead - Phil Lesh, bassista e co-fondatore dei Grateful Dead, è morto all'età di 84 anni circondato dall'affetto della sua famiglia ... (sentireascoltare.com)

Addio a Phil Lesh, membro fondatore dei Grateful Dead - Phil Lesh, bassista e membro fondatore dei Grateful Dead, è scomparso all'età di 84 anni: l'annuncio è stato sui social dei musicista con una breve nota, che non specifica le morte della causa. Questo ... (rockol.it)

E' morto Phil Lesh, fondò i Grateful Dead: aveva 84 anni - E' morto Phil Lesh, membro fondatore dei Grateful Dead e bassista della band durante i loro trent'anni di carriera. Aveva 84 anni. L'annuncio sulla sua pagina Instagram ufficiale. “Phil Lesh, bassista ... (gazzettadiparma.it)

I Grateful Dead sono le MusiCares Persons of the Year per il 2025 - I Grateful Dead sono le MusiCares Persons of the Year per il 2025. I membri originali del gruppo californiano Mickey Hart, BillKreutzmann, Phil Lesh e Bobby Weir, così come il defunto leader della ban ... (rockol.it)