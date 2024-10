Dopo la nuova intimidazione l'appello al prefetto a mantenere la scorta a Bentivoglio (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Solidarietà a Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia, vittima di un’ennesima grave intimidazione. La sua determinazione nell'affermare i principi della legalità sono una testimonianza di autentico coraggio e un esempio positivo anche per le istituzioni. Auspico che lo Stato, in tutte le sue Reggiotoday.it - Dopo la nuova intimidazione l'appello al prefetto a mantenere la scorta a Bentivoglio Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Solidarietà a Tiberio, testimone di giustizia, vittima di un’ennesima grave. La sua determinazione nell'affermare i principi della legalità sono una testimonianza di autentico coraggio e un esempio positivo anche per le istituzioni. Auspico che lo Stato, in tutte le sue

